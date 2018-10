Het Openbaar Ministerie (OM) hoopt op korte termijn meer verdachten te identificeren die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de moord op Alexander Gillis en de voorbereiding van een moordpoging op zijn neef Wensley.

Dat werd dinsdag duidelijk tijdens de tweede inleidende zitting tegen de verdachten Gökhan C. en Illiass K. (beiden 30).

Het OM zegt zicht te hebben op de communicatie tussen de Pretty Good Privacy-telefoons (PGP's), die worden gekoppeld aan C., K. en onbekende derden.

Justitie beschikt over een grote hoeveelheid berichten na het kraken van de server van Ennetcom, de leverancier van versleutelde telefoons. Deze berichten zijn echter niet allemaal in te zien, omdat eerst moet worden aangetoond dat er sprake is van een serieuze verdenking tegen de gebruiker van een PGP-telefoon.

Verzoek ingediend om berichten te kunnen inzien

Het OM heeft inmiddels een verzoek ingediend bij de rechter-commissaris om ook de communicatie van de nog onbekende verdachten te kunnen inzien om ze te kunnen identificeren. De officier sprak van een tijdrovend proces.

Het gaat om een persoon die de betaling voor de moord zou hebben geregeld en een persoon die informatie verschafte over de reisbewegingen van Wensley in de maanden juli 2014 tot en met september van dat jaar.

De advocaat van Gökhan C. (Bénédicte Ficq) en de advocaat van Illiass K. (Guy Weski) zien vooralsnog weinig aanwijzingen dat de onderzochte PGP's van hun hun cliënten zijn.

De officier van justitie bracht dinsdag echter naar voren dat K. in oktober 2014 in België in een auto is aangehouden. In de wagen werden een wapen, een kogelvrij vest en verschillende telefoons gevonden. Met een van die toestellen is volgens het OM gecommuniceerd over de planning van de moord op Gillis in februari 2014.

Aangehouden verdachten betrokken bij voorverkenning moord

Gökhan C. en Illiass K. worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de voorverkenning van de moord op Gillis. C. zou daarnaast de schutter hebben afgezet en op de uitkijk hebben gestaan. Gillis werd doodgeschoten voor de woning van zijn vriendin in Zaandam.

De schutter is volgens het OM de in Iran geboren Massod Amin Hosseini. Hosseini werd op zijn beurt op 3 september 2014 doodgeschoten in Amsterdam-Osdorp.

Wraak zou motief zijn voor moord op Gillis

Het OM vermoedt dat de moord op Gillis bedoeld was als wraak voor twee mislukte moordpogingen op topcrimineel Gwenette Martha. De crimineel kreeg eind 2013 een wapen op zich gericht, maar dat weigerde dienst. Gillis zou mogelijk informatie over Martha hebben gelekt aan de schutter.

Op de eerste zitting werd duidelijk dat er na deze moordpoging op enig moment een bom zou zijn geplaatst in de bijrijdersstoel van de auto waarin Martha destijds reed. Deze aanslag is om onbekende redenen ook mislukt.

Martha werd in 2014 alsnog doodgeschoten. De daders zijn nooit gepakt. De neef van Martha, Dennis M., zou een aansturende rol hebben gehad bij de liquidatie van Gillis en het voorbereiden van de moordpoging op Wensley. Dennis M. zit vast in Spanje op verdenking van betrokkenheid bij wiethandel.

Gökhan C. en Illiass K. blijven vastzitten tot de volgende zitting op 10 januari 2019.