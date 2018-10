Charles van der Voort, de hoofdofficier van het parket Zeeland-West-Brabant, treedt per 15 november vrijwillig terug om naar eigen zeggen ruimte te bieden aan een "verbeterd werkklimaat". Ook de plaatsvervangend hoofdofficier en de directeur bedrijfsvoering zullen voor het einde van het jaar terugtreden.

Het besluit om met een geheel nieuwe top van het parket te starten volgt na onderzoek naar de cultuur binnen het parket.

Het College van procureurs-generaal liet dit onderzoek in juli uitvoeren na "aanhoudende signalen en geluiden over de werksfeer en gebrek aan transparantie". De resultaten van het cultuuronderzoek bevestigen deze signalen en geluiden, aldus het Openbaar Ministerie (OM) in een bericht.

NRC berichtte afgelopen zomer dat medewerkers anoniem kenbaar hadden gemaakt dat ze het oneens waren met de situatie omtrent Lucas van Delft, de voormalige officier van justitie. Hij deed een valse melding van een bedreiging.

Werving nieuwe leiding zal tijd in beslag nemen

Het OM heeft in 2016 besloten hem niet te vervolgen, Van Delft werd wel tijdelijk geschorst als officier van justitie. Collega's van Van Delft zouden het oneens zijn met deze lichte sanctie.

Er is een kwartiermaker aangesteld die kijkt naar wat nodig is om tot een verbeterd werkklimaat te komen. "Ook stelt het College spoedig een tijdelijk waarnemend hoofdofficier aan. De werving voor een nieuwe parketleiding zal zorgvuldig gebeuren en enige tijd in beslagnemen."

Rommelt al enige tijd binnen OM

Het rommelt al enige tijd binnen het OM. Zo zijn de Rotterdamse hoofdofficier Marc van Nimwegen en hoofdofficier Marianne Bloos van het functioneel parket met buitengewoon verlof gestuurd.

De twee zouden jarenlang een liefdesrelatie hebben gehad die zij intern verzwegen. De affaire leidde tot een verziekte sfeer en een gevoel van onveiligheid binnen de brede top van het OM.

Een commissie onder leiding van Jan Watse Fokkens doet onderzoek naar de affaire en vermeende integriteitsschendingen binnen het OM. Medewerkers van het OM mogen ook zelf meldingen doen bij de commissie.

Het onderzoek duurt langer dan gepland maar wordt nog dit jaar verwacht, aldus de woordvoerster van het college. De manier waarop mensen worden benoemd, waar intern ook kritiek op werd geleverd, wordt volgens haar al veranderd.

