Een 39-jarige vrouw is dinsdag door de rechtbank in Limburg veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de roofmoord op een bejaarde vrouw uit Maastricht.

Tevens heeft de vrouw tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. De rechtbank acht bewezen dat de Belgische Sandra N. op 23 januari 2017 het slachtoffer heeft omgebracht met messteken. Het Openbaar Ministerie (OM) had achttien jaar cel en tbs geëist.

Het lichaam van de 82-jarige Rini Ansems werd op 26 januari gevonden in de garage bij haar woning in Maastricht. Ze bleek een paar dagen eerder te zijn doodgestoken. Het lemmet van het mes waarmee zij werd gedood, was in de hals van het slachtoffer blijven steken. De politie heeft later een bebloede jas en het afgebroken mes onder het bed van de verdachte gevonden.

De Belgische politie heeft de verdachte eind juli vorig jaar aangehouden, waarna ze werd overgedragen aan Nederland.

OM verwijt verdachte niet alleen doodslag

Het OM verweet de verdachte niet alleen doodslag, maar ook dat ze sieraden en geld uit het huis heeft gestolen. Ouderen zijn een kwetsbare groep en het valt de verdachte te verwijten dat ze uitgerekend bij een oudere binnendrong en haar met messteken om het leven bracht, aldus het OM.

Verder wordt het de vrouw kwalijk genomen dat ze lange tijd niets wilde zeggen en de schuld uiteindelijk voor een deel nog bij een ander legde.

De rechtbank houdt rekening met de conclusie van het Pieter Baan Centrum dat ze lijdt aan meerdere ernstige psychische stoornissen, waardoor het feit haar niet volledig kan worden toegerekend. Ook moet ze langdurig worden behandeld om herhaling te voorkomen en de maatschappij te beschermen. Daarom is het nodig dat ze in een tbs-kliniek wordt opgenomen.

