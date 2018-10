De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag celstraffen tot veertien jaar opgelegd aan zes mannen die betrokken waren bij de smokkel van ruim 1.100 kilo heroïne en 1.300 kilo cocaïne.

De heroïne zat verstopt in bakovens die vorig jaar vanuit Iran werden vervoerd naar de haven van Antwerpen. De Belgische douane noemde de onderschepping van de drugs destijds een recordvangst.

De leiders van de bende, de hoofdverdachten Murat I. en Ramazan Z., kregen ruzie toen de lading met cocaïne zoekraakte. De andere bendeleden wisten niet dat de douane de drugs had onderschept. Ze keerden zich tegen Murat I., omdat ze dachten dat hij de boel had verraden.

In een poging 12 miljoen euro van de man terug te krijgen, persten ze een restauranthouder in Amsterdam af en bedreigden ze de familie van I. met de dood. De verdachten troffen ook voorbereidingen om familieleden van de man te gijzelen. De politie, die de bende toen al op het spoor was, greep toen in.

'Geen kleine spelers in de drugswereld'

De cocaïne, die in een container tussen bananen verstopt zat, is nooit gevonden. De aanklagers lieten tijdens een eerdere zitting weten dat de mannen, gezien de enorme transporten, "geen kleine spelers in de drugswereld zijn".

De hoogste strafeis (veertien jaar cel) was voor Ramazan Z. en tegen Murat I. werd twaalf jaar cel geëist. I. kreeg uiteindelijk negen jaar. De andere medeplichtigen hoorden strafeisen van achttien maanden tot vijf jaar cel.

