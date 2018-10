De met kap bedreigde eikenboom in de middenberm van de A58 in Noord-Brabant is uitgeroepen tot Boom van het Jaar. In totaal stemden 2.834 mensen op de 'Troeteleik', zoals hij ook wel liefkozend genoemd wordt.

Het is een duidelijke overwinning; de nummer twee, de zogeheten Troostboom op landgoed TerWorm bij Heerlen, kreeg 1.858 stemmen.

De verkiezing was georganiseerd door SBNL Natuurfonds. Na de winst in Nederland zal de eik meedingen naar de titel van European Tree of the Year.

Duizenden automobilisten rijden dagelijks langs de opmerkelijke boom bij Ulvenhout, die herinnert aan wat eens de oprijlaan van het verderop gelegen landhuis Anneville was.

Rijkswaterstaat wil Boom van het Jaar gaan kappen

Toen de snelweg in 1986 werd aangelegd, mocht de negentiende-eeuwse eik blijven staan, maar de A58 wordt verbreed en daarom is er volgens Rijkswaterstaat geen plaats meer voor de markante boom.

Aanpassingen om de eik van Anneville te behouden, zouden zo'n 3,5 miljoen euro kosten en dat geld is er niet. Volgens de planning moet de boom in 2020 worden gekapt.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zegt dat "een goede en betaalbare oplossing met zijn allen" nog niet gevonden is. Ze wil samen met andere betrokkenen blijven zoeken naar een manier om de "monumentale boom" te redden.