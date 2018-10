In een woning in de Limburgse stad Sittard waar maandagavond een brand heeft gewoed is een cocaïnewasserij aangetroffen.

De brand veroorzaakte ook een explosie, waardoor het pand aan de Ophoven instabiel is geworden. Daarom wordt de woning gesloopt. Pas als de situatie veilig is, kan het technisch onderzoek verdergaan, meldt de politie dinsdagochtend

De brandweer meldde rond middernacht dat de brand onder controle was. Wanneer de explosie precies heeft plaatsgevonden en wat de schade hierdoor was, heeft de brandweer niet laten weten.

Later bleek dat het pand een "productieplaats van verdovende middelen" is. Waarschijnlijk gaat het om cocaïne, meldt de politie, maar dat moet nog worden getest. "Het lijkt erop dat dit een deel is van een proces van het vervaardigen van verdovende middelen en dat hier het drogen van de drugs gebeurde."

De politie heeft nog niemand aangehouden. Bij de brand raakte verder niemand gewond.

In een cokewasserij wordt cocaïne teruggewonnen dat voor het transport verwerkt is in een andere stof.

