Een zeventienjarig meisje is maandag gewond geraakt bij een steekpartij in Utrecht. Een traumahelikopter is opgeroepen om medische hulp te verlenen.

Het incident gebeurde op de Livingstonelaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

Het meisje is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De aard van de verwondingen is niet precies bekend, maar ze was nog wel aanspreekbaar, zei een woordvoerster van de politie.

Na het steekincident is een verdachte aangehouden. De identiteit van de verdachte is nog niet bekend. Volgens de politie zijn er "sterke aanwijzingen dat het slachtoffer en de verdachte bekenden van elkaar waren".

Het gebied rondom de plek waar het meisje werd neergestoken werd afgezet voor onderzoek.