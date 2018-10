Twee woningen in Leerdam zijn maandag uit voorzorg ontruimd nadat in een huis in de Lindestraat zwaar, illegaal vuurwerk is gevonden. De 28-jarige bewoner is opgepakt, meldt de politie.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) "buigt zich over veilige afvoer van het vuurwerk", aldus de agenten.

In de woning is ook een vuurwapen aangetroffen. Het is nog niet bekend hoeveel illegaal vuurwerk in de woning ligt.