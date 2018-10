Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een voorwaardelijke straf van zestig dagen met een proeftijd van twee jaar geëist tegen de veertigjarige vrouw die vorig jaar november haar kind achterliet op Amsterdam Centraal Station.

De officier van justitie vroeg ook om negentien dagen gevangenisstraf voor Nabila R., maar omdat ze deze al in voorarrest heeft uitgezeten, betekent dit dat zij niet weer terug hoeft naar de cel.

Justitie denkt dat de Marokkaanse R. haar driejarige zoon achterliet om zich van hem te ontdoen. Volgens de vrouw was het een laatste redmiddel om hulp te krijgen.

"Hij was heel erg ziek, hij praat niet, niemand kon mij helpen. De enige weg om geholpen te worden was mijn zoon op het centraal station achter te laten."

Bij haar aanhouding vond de politie in haar tas een treinkaartje naar Schiphol en een vliegticket naar Casablanca. R. zei dat ze niet echt van plan was om weg te gaan, maar dat ze in de war was en niet wist wat ze moest doen.

De officier van justitie heeft de rechtbank ook gevraagd om "als voorwaarde te stellen dat de vrouw verplicht wordt mee te werken aan de behandeling van haar psychische problemen", aldus het OM.

Kind ondergebracht bij pleeggezin

De vrouw is zwakbegaafd en analfabeet en had geen vaste woon- of verblijfsplaats in Nederland. Ze verbleef tijdelijk bij een vriendin, maar daar moest ze weg omdat die volgens R. niet kon omgaan met het gedrag van haar zoontje, die vermoedelijk een vorm van autisme heeft. Eerder was ze in Italië uit huis gezet bij een man, die niet de biologische vader was van het jongetje. R. heeft ook nog een dochter, die in Marokko verblijft.

Het kind werd in november vorig jaar door een buschauffeur aangetroffen op het station en door de politie ondergebracht bij een pleeggezin. Hier verblijft hij nog steeds. De moeder is een aantal dagen na de vondst van het kind opgepakt na een tip.

De jongen laat vooruitgang zien, zo is hij gaan praten en gaat hij naar school. R. zit in een procedure voor een verblijfsvergunning. Haar advocaat verwacht niet dat ze snel weer de zorg over hem op zich kan nemen.

De uitspraak in de zaak volgt over twee weken.