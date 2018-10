Het is voor sommige regionale scholen steeds lastiger invalkrachten te vinden. De invalpools raken steeds leger, omdat de leerkrachten in vaste dienst worden genomen, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Bij het merendeel van de zeven onderzochte invalpools is een derde van het personeel vertrokken, meldt de NOS. Dat loopt soms op tot een verlies van honderd docenten.

Joost Spijker, directeur van invalpool RTC Transvita die invallers regelt voor zo'n driehonderd scholen in Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland, zegt zelfs tweehonderd van de vijfhonderd docenten te zijn kwijtgeraakt. Ze kregen een vast contract aangeboden. "Daardoor kunnen wij als invalpool scholen steeds vaker niet helpen. Sommige scholen leggen zelfs hun aanvragen niet meer bij ons neer, omdat ze de kans klein achten dat we een vervanger kunnen regelen."

Nieuwe aanvoer van leerkrachten moet vanuit de pabo's komen. Maar de invalpools vrezen dat er niet genoeg afgestudeerden komen om het gat te dichten, ondanks dat er dit jaar 11 procent meer aanmeldingen zijn.

Kabinet trekt miljoenen uit voor zij-instromers

Het kabinet heeft het collegegeld verlaagd voor alle lerarenopleidingen om zo meer studenten aan te trekken. De eerste twee jaar hoeven ze maar de helft van het collegegeld te betalen. Het gaat om zo'n tachtig opleidingen.

Daarnaast probeert het kabinet in te zetten op zij-instromers: mensen met een universitair of een hbo-diploma die voor de klas komen te staan terwijl ze hun lesbevoegdheid halen. Daarvoor trekt minister Arie Slob van Onderwijs miljoenen uit.

Nu konden scholen per instromer al een subsidie van 20.000 euro aanvragen, maar die pot is bij de basisscholen al bijna op. Slob trekt daar nu nog eens 4 miljoen euro uit. Nog eens 4 miljoen euro wordt vrijgemaakt om in 2019 zij-instroom op zowel basis- als middelbare scholen mogelijk te maken. Daar was eerder al 8 miljoen voor opzijgezet.

Scholen kunnen eigen plannen aandragen

Daarnaast heeft Slob 13 miljoen euro beschikbaar gesteld voor regio's die zelf plannen aandragen om het lerarentekort terug te dringen. De Algemene Onderwijsbond (AOb) is blij met het geld, maar vindt ook dat er meer moet gebeuren. "Alleen structurele maatregelen, zoals een beter salaris en minder werkdruk, kunnen het lerarentekort oplossen."

Een basisschool in Zaandam voert na de herfstvakantie noodgedwongen een vierdaagse schoolweek in voor groep 5. De leerlingen missen straks een halve vrijdag en hoeven zeven keer een hele dag niet naar school.

Ook zouden er volgens de Volkskrant steeds meer buitenlandse leerkrachten naar Nederland worden gehaald om het lerarentekort op te lossen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om Belgische leerkrachten, of docenten Frans en Duits die uit Frankrijk en Duitsland komen. Voorwaarde is dat de leerkrachten de Nederlandse taal ook goed beheersen.

Op basis van ramingen in 2016 is de schatting dat het lerarentekort in 2020 zal zijn opgelopen tot vierduizend fte. Als er niets verandert, zal dit in 2025 zijn opgelopen naar tienduizend.