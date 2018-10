In het Brabantse Oisterwijk is zaterdagnacht een vrachtwagen vol xtc-afval gevonden. De politie trof het voertuig rond 00.45 uur aan met daarin drie vaten, waarin plek is voor ongeveer duizend liter drugsafval.

De vrachtwagen werd opgemerkt door een alerte beveiliger, meldt de politie. De laadklep stond open met daarop een groot vat met een geelkleurige, transparante vloeistof.

Agenten vonden daarna nog twee vaten met drugsafval in het voertuig. Er kwam een sterke chemische lucht vanaf. De politie vermoedt dat de vrachtwagen is gestolen.

Waarschijnlijk hebben de daders geprobeerd het drugsafval te lozen, maar ging daarbij de laadklep stuk en besloten ze daarop te vluchten en de vrachtwagen achter te laten.

De omgeving werd afgezet en specialisten werden ingeschakeld om de vaten af te voeren. Het is nog onduidelijk of de vondst verband houdt met het drugslaboratorium dat donderdag werd opgerold in het nabijgelegen Haaren.

Agenten kwamen het lab in Haaren op het spoor toen ze onderzoek deden naar een gevonden vrachtwagen met drugsafval in het Gelderse Elst. Het onderzoek leidde de politie naar een voormalig klooster op een landgoed.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!