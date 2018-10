In de nacht van zaterdag op zondag is een man gewond geraakt bij een schietpartij in het Noord-Hollandse Groet. De politie heeft een verdachte aangehouden die op de vlucht sloeg na het incident.

Rond 2.00 uur werd er geschoten op de Gruttoweg, zo meldt de politie. Volgens het Noordhollands Dagblad was er een ruzie die uitmondde in een schietpartij. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een verdachte ging ervandoor, waarna de politie de achtervolging inzette. In Winkel werd de vluchter ingerekend.

De politie in de regio Noord-Holland Noord heeft een onderzoek ingesteld. Het Noordhollands Dagblad weet te melden dat er bij het incident nog drie mannen aanwezig waren. Zij zouden door de politie zijn meegenomen naar het bureau.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!