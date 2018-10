Bij de gasexplosie aan de Keizerstraat in Putte, in de Noord-Brabantse gemeente Woensdrecht, is geen sprake van een misdrijf geweest. Een man kwam om het leven bij de explosie.

Er is zaterdag onderzoek gedaan in het pand, meldt de politie. Hierbij kwam naar voren dat er geen sprake is van een misdrijf. Het sporenonderzoek is daarom afgerond en de politieafzetting is verwijderd.

De man die is omgekomen is vermoedelijk de bewoner van het pand. Het slachtoffer werd aangetroffen tijdens de bluswerkzaamheden door de brandweer.

De veiligheidsregio meldt dat de explosie plaatsvond in een bijgebouw van de woning. De betreffende woning is uitgebrand.

Door de brand ontstond veel rook. Omwonenden in een straal van 500 meter van het vuur werden geadviseerd hun ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De politie doet verder onderzoek naar de identiteit van de man.