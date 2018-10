Met het warme weer van zaterdag is een unieke reeks van drie zomerse dagen in oktober voltooid. Nog nooit eerder werd zo laat in oktober zo'n zomerse periode gemeten.

Op een zomerse dag moet het kwik minimaal 25 graden bereiken. De laatste keer dat in oktober drie zomerse dagen achter elkaar werden gemeten, was in 1921, meldt Weerplaza zaterdag.

In dat jaar werd in Maastricht op 9, 10 en 11 oktober ook meer dan 25 graden bereikt. De kans is groot dat het zondag ook zomers warm wordt. In dat geval zou er sprake zijn van een unicum sinds de weermetingen van start gingen.

Ook sneuvelde zaterdag het dagrecord voor 13 oktober. In De Bilt werd een temperatuur van 26,3 graden gemeten. Het oude dagrecord werd gevestigd in 1990. Het is de tweede dag op rij dat het oude dagrecord naar de geschiedenisboeken wordt verwezen.

Op sommige plekken in het binnenland steeg de temperatuur op zaterdag tot 28 graden.

Zomerse periode veroorzaakt door warme lucht uit Rusland

Het warme weer wordt veroorzaakt door een warme en droge zuidelijke wind aan de westkant van een hogedrukgebied boven Rusland. De aangevoerde lucht komt helemaal vanuit Spanje.

De zondag begint met zon maar eindigt met regen en koelere temperaturen. In de middag wordt de warme lucht uit het westen verdreven met buien. Voordat de regen gaat vallen wordt het nog wel ongeveer 21 tot 24 graden.

Na het weekend is het wisselvallig en met een graad of 16 ook een stuk frisser.

Gemiddeld telt oktober twee warme dagen, oftewel dagen waarop het minimaal 20 graden wordt. Tot nu toe telt deze oktobermaand er al vijf.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!