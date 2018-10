In Onstwedde in Groningen is zaterdag een vliegtuigje neergestort nabij het vliegveld aan de Vosseberg. Hierbij is de piloot, een 55-jarige man uit Drachten, om het leven gekomen.

De man was volgens de politie op pad met een elektrisch vliegtuigje. Eerder werd gemeld dat er een persoon zwaar gewond geraakt was bij de crash. Even voor 15.00 uur werd duidelijk dat het slachtoffer om het leven is gekomen.

Kort na het neerstorten arriveerden verschillende hulpdiensten bij het vliegtuig, dat in een weiland is neergekomen. Het vliegtuigje was na de crash in brand gevlogen. De brandweer wist het toestel uiteindelijk te blussen.

Het is nog niet duidelijk hoe het toestel kon neerstorten. De politie doet daar momenteel onderzoek naar. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid is afgereisd naar Groningen om onderzoek te doen.

De politie doet momenteel geen verdere mededelingen.

