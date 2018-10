De politie heeft zaterdag een 22-jarige man uit Oosterhout aangehouden in het onderzoek naar het onwel worden van 27 bezoekers van een café in Breda, in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De politie laat weten dat de man met toestemming van de officier van justitie in een woning in Breda is aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en het opzettelijk in de lucht brengen van een gevaarlijke stof. Agenten kwamen hem op het spoor na het analyseren van camerabeelden.

De cafébezoekers kregen last van benauwdheid en een brandend gevoel in hun luchtwegen. Vermoedelijk heeft iemand met pepperspray gespoten in het café. De politie startte direct een onderzoek. De eigenaar van het café heeft aangifte gedaan.

Ambulancepersoneel keek 24 mensen na in een post op de Hoge Brug. Vier mensen moesten voor verder onderzoek overgebracht worden naar het ziekenhuis. Zij zijn inmiddels behandeld. Nog drie personen hebben zich vrijwillig bij een huisartsenpost gemeld.

Om de hulpdiensten de ruimte te geven hielden meerdere horecagelegenheden de deuren tijdelijk gesloten. Zo kon de uitstroom van uitgaanspubliek worden beperkt.