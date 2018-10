Bij de politie is opnieuw een aangifte binnengekomen van een mishandeling bij de Groningse studentenvereniging Vindicat. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden.

De mishandeling zou op 1 oktober hebben plaatsgevonden bij Vindicat, dat aan de Grote Markt in Groningen gevestigd is.

Volgens de politie heeft het slachtoffer een paar dagen na de vermeende mishandeling aangifte gedaan. Een woordvoerder van de politie wil verder niet zeggen wat er precies gebeurd is en hoeveel mensen er bij de mishandeling betrokken waren. Ook wil hij niet ingaan op het letsel dat het slachtoffer heeft opgelopen. "We hebben de zaak in onderzoek", aldus de woordvoerder.

Tegen het Dagblad van het Noorden bevestigt de secretaris van Vindicat dat er op 1 oktober een incident heeft plaatsgevonden. Volgens hem heeft de studentenvereniging zelf ook aangifte gedaan en is het doel om "te achterhalen wat er precies gebeurd is". Hij meldt ook dat de betrokkenen in "goede toestand" zijn.

Onderwijsinstellingen verbraken banden met Vindicat

Begin oktober werd bekend dat de RUG en de Hanzehogeschool Groningen de banden met Vindicat hebben verbroken voor dit collegejaar. Dit gebeurde op advies van de Accreditatiecommissie Studentenverenigingen. De studentenvereniging kan voor het collegejaar 2019/2020 wel weer een accreditatieverzoek indienen.

De onderwijsinstellingen verbraken de banden omdat eerder dit jaar een vrouwelijk lid ernstig letsel had opgelopen. Bij dat incident was politie betrokken.

Bestuursleden krijgen geen beurzen

De intrekking van de accreditatie heeft als gevolg dat bestuursleden van Vindicat geen beurzen krijgen. Ook de beurzen voor vorig collegejaar zijn ingetrokken. Vindicat mag daarnaast niet deelnemen aan officiële gelegenheden van de RUG en Hanzehogeschool Groningen.

Beide onderwijsinstellingen hebben de banden met Vindicat niet definitief verbroken. Ze hopen dat de studentenvereniging kan aantonen dat de leden dit collegejaar in staat zijn de cultuur te veranderen.

