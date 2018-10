Meerdere ongelukken zorgden vrijdag voor drukte op de snelwegen rond Nijmegen en Arnhem. Op de A50 gebeurde een ongeluk waarbij zes auto's betrokken waren.

Rijkswaterstaat meldde dat de vertraging op de A50 "fors" was. In de richting van Oss vond bij knooppunt Bankhoef een ongeval plaats. De rijbaan werd tijdelijk afgesloten, maar is inmiddels weer open.

In de richting van Arnhem gebeurde op de A50 een ongeval bij knooppunt Valburg. Ook daar was de weg tijdelijk dicht.

Op de A73 was de rijbaan tussen Vierlingsbeek en Haps dicht in de richting van Nijmegen. Verkeersgebruikers moesten rekening houden met een vertraging van ruim een uur. Inmiddels is er geen vertraging meer.

Op de A1 tussen Twello en Deventer was een rijstrook dicht omdat daar slachtafval op de weg lag. Het opruimen daarvan kostte enige uren.

