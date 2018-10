Een groep Haarlemmers organiseert zondag op de Grote Markt een demonstratie als steunbetuiging voor de bedreigde burgemeester Jos Wienen.

"Het is een aanslag op de democratie, en dat pikken wij hier in Haarlem niet", licht initiatiefnemer Alain Timmers toe.

De burgemeester wordt al enkele weken extra beveiligd vanwege bedreigingen aan zijn adres. Het is vooralsnog onduidelijk uit welke hoek de bedreigingen komen.

De demonstratie is zojuist goedgekeurd door de politie, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Haarlem. De initiatiefnemers zullen zaterdag in lokale media een oproep plaatsen om stadsgenoten over te halen zich bij het initiatief aan te sluiten.

De bedoeling is dat de manifestatie om 16.00 uur begint. Burgemeester Wienen zelf zal niet bij de manifestatie aanwezig zijn, laat zijn woordvoerder weten.

'Onacceptabel dat burgemeester moet onderduiken'

Het is totaal onacceptabel dat de burgemeester van Haarlem na bedreigingen heeft moeten onderduiken, zegt premier Mark Rutte. Het is volgens hem extreem onwenselijk dat Wienen nu onder dit soort omstandigheden moet leven.

Wienen is iemand "die voor ons allemaal in het strijdperk treedt om dit land te verbeteren", benadrukt Rutte. Eerder vrijdag noemde minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) het al "ontzettend vervelend" dat de burgemeester wegens aanhoudende bedreigingen is ondergedoken.

"Er wordt natuurlijk heel goed voor hem gezorgd, maar dit wens je niemand toe", aldus Ollongren. Ze benadrukt dat de samenleving hier nooit aan gewend moet raken en er altijd tegen moet optreden.

De Haarlemse burgemeester houdt zich "er heel goed onder", vindt Ollongren. "Het is nogal wat, maar we hebben gelukkig goede en stevige burgemeesters in Nederland die gewoon hun werk blijven doen, ook onder moeilijke omstandigheden. Dat geldt zeker ook voor Wienen.''

Zware beveiliging sinds media september

Wienen wordt sinds medio september in de openbare ruimte vergezeld door zwaarbewapende agenten. Zo zwom er een agent naast hem toen hij meedeed aan een sponsorzwemtocht door het Spaarne en staan er agenten voor het stadhuis op de Grote Markt als hij daar aanwezig is.

Het zijn maatregelen met verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn naasten, zo vertelde de burgemeester eerder deze week aan regionale omroep NH.

Het is niet de eerste keer dat Wienen bedreigd wordt. Als burgemeester van Katwijk werd hij al eens met de dood bedreigd door een drugsdealer, die dezelfde dag opgepakt werd. "Die is ook door de rechter veroordeeld en heeft daarvoor een forse gevangenisstraf gekregen", aldus Wienen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!