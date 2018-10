De toedracht van de fatale schietpartij in een Haagse shishalounge afgelopen april is nog altijd onduidelijk. Verdachte Mustaf S. uit Rotterdam blijft zwijgen.

S. moest vrijdag, op zijn twintigste verjaardag, opnieuw voor de rechter in Den Haag verschijnen voor een niet-inhoudelijke zitting.

Na de schietpartij, waarbij een zeventienjarige jongen overleed, gingen familieleden van het slachtoffer met wapens op zoek naar S. Zij moeten op 25 oktober voor de rechter verschijnen. Een van de familieleden, een 31-jarige man, zit nog altijd in voorarrest.

De familie wist S. overigens niet te vinden, de man werd ruim een week na de schietpartij bij een verkeerscontrole aangehouden en zit sindsdien vast.

S. wordt verdacht van moord of doodslag. Hij zou in de nacht van 7 op 8 april meerdere keren op de jongen hebben geschoten. De jongen overleed twee dagen later in het ziekenhuis. Mogelijk hadden de twee ruzie. De schietpartij is gefilmd en dat filmpje circuleert op internet.

De shishalounge aan de Laan van Meerdervoort is inmiddels definitief gesloten.

