Vijf gedetineerden die te zien zijn op beelden van een feestje met drugs in de gevangenis in Zaanstad, zitten in de isoleercel. Daarmee is de zaak nog niet afgedaan, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vrijdag weten.

"Er staan straffen op, op het in bezit hebben van dit soort dingen", waarschuwt Dekker. "En die gaan ze ook krijgen. Je gaat naar de gevangenis voor straf en niet om een feestje te vieren.''

De afdelingen waar de beelden zijn geschoten, zijn donderdag binnenstebuiten gekeerd. Daarbij zijn zeven mobiele telefoons en drugs gevonden. "Dingen die we niet in een gevangenis willen hebben", aldus de bewindsman.

Beelden van feestende gedetineerden, die waarschijnlijk door henzelf zijn gedeeld met familie en vrienden, kwamen in handen van De Telegraaf. Dekker "kan echt niet zeggen" of gevangenbewaarders een oogje hebben toegeknepen of de gedetineerden zelfs hebben geholpen, maar sluit "helemaal niets uit".

'Gunsten moeten afhangen van gedrag achter tralies'

Dat gedetineerden konden feesten, heeft in principe niets te maken met de door cipiers gewraakte "overhaaste'' overplaatsing van gevangenen en personeel naar Zaanstad, denkt Dekker. Maar "dat laat onverlet dat hier best iets fout gegaan kan zijn." Dat wordt nu uitgezocht.

De Zaanse affaire is voor Dekker reden te meer om te regelen dat gunsten voor gedetineerden voortaan meer afhangen van hun gedrag achter de tralies. "Dat gedrag moet veel meer gaan meetellen bij privileges als verlof'" en of een gevangene eerder vrijkomt.

De gevangenis in Zaanstad is in 2016 in gebruik genomen en geldt als een complex dat "voldoet aan alle eisen en normen van deze tijd". Er vindt intern onderzoek plaats naar hoe de drugs en de telefoons binnen de muren van de gevangenis konden komen.

