De advocaat-generaal heeft de Hoge Raad vrijdag gevraagd om een zaak te herzien waarin een man is veroordeeld voor doodslag op zijn 37-jarige partner. De vrouw werd in 2000 dood aangetroffen in een flat in Rosmalen.

De man kreeg tbs met dwangverpleging opgelegd, maar is mogelijk niet verantwoordelijk voor de dood van zijn partner. Nieuw onderzoek wijst uit dat de vrouw zelfmoord gepleegd kan hebben.

Deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben zich over de zaak gebogen. Ze hebben onder meer het bloedsporenbeeld onderzocht. Een scenario waarbij de man niet aanwezig is geweest bij het overlijden van de vrouw is volgens het NFI waarschijnlijker dan het scenario waarin hij dat wel was.

Ook blijkt na aanvullend fysiek sporenonderzoek dat "zelfmoord waarschijnlijker is dan moord of doodslag". Daarbij zijn sporen op kleding en schoenen nader onderzocht. "De resultaten van dit onderzoek vormen de aanleiding voor deze vordering tot herziening", aldus het NFI.

De Hoge Raad zal nu over de vordering moeten beslissen. Mocht er een herziening van de zaak komen, dan zal een hof dat de zaak nog niet eerder heeft behandeld de zaak opnieuw beoordelen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!