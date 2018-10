De elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden heeft 5 miljoen euro opgeleverd, zo heeft de zwemmer donderdagavond bekendgemaakt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala.

De laatste tussenstand die Van der Weijden bekend had gemaakt was 4,7 miljoen euro.

Van der Weijden was op vrijdagavond 17 augustus begonnen aan zijn elfstedenzwemtocht. Het was de bedoeling dat hij in totaal 200 kilometer zou zwemmen, maar na 163 kilometer en 55 uur zwemmen moest hij zijn tocht staken.

De olympisch kampioen openwaterzwemmen van 2008 was te ziek om zijn zwemtocht te vervolgen. Van der Weijden had vooraf een bedrag van 4,5 miljoen euro als doel gesteld. De opbrengst gaat naar kankeronderzoek.

Van der Weijden genas van kanker en besloot na zijn zwemcarrière geld in te zamelen voor onderzoek naar die ziekte. Hij zwom het IJsselmeer over en stak zwemmend het Kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk over.

