De politie heeft donderdag een drugslaboratorium gevonden in Haaren. Agenten kwamen het pand in Noord-Brabant op het spoor in het onderzoek naar de gevonden vrachtwagen met drugsafval in het Gelderse Elst.

Toen agenten het laboratorium in een voormalig klooster op landgoed Haarendael aantroffen, was er niemand aanwezig. De politie meldt dat het pand donderdag ontmanteld wordt.

Een dag eerder ontving de politie een melding over een vrachtwagen die al enige tijd geparkeerd stond in de Reijersstraat in Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Bij controle bleken er zo'n 25 vaten drugsafval in het voertuig te staan.

Woensdag trof de politie in Nijmegen ook een opslag aan waar grondstoffen lagen waarmee drugs gemaakt kunnen worden.

Dinsdagavond laat bleek in de Nijmeegse wijk Weezenhof ook al een kleine vrachtwagen met vaten drugsafval te staan. Het voertuig liet over een lengte van 9 kilometer een spoor van giftig zuur met oplosmiddelen achter.

