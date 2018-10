In de Noord-Brabantse plaats Dongen is donderdag aan het begin van de avond een zeer grote brand uitgebroken bij het bedrijf TUF Recycling dat kunstgrasmatten recyclet. Omstreeks 22.45 uur was het vuur onder controle. Het nablussen gaat nog dagen duren.

Het bedrijf is gevestigd aan De Schacht. De brandweer adviseert om uit de rook te blijven. Daarover is ook een NL-Alert naar omwonenden verstuurd.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio verklaarde eerder op de avond dat er grote rookwolken zichtbaar waren. Ook zei ze dat "de vlammen uit het dak" sloegen.

De rook trekt over het dorp Dongen en de A59 richting Geertruidenberg. Omdat de brand veel toeschouwers trok en de hulpverleners daardoor gehinderd werden bij hun werk, werden mensen verzocht om niet te gaan kijken.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Bij het blussen van de brand zijn elf tankautospuiten, drie hoogwerkers, twee grootwatertransportvoertuigen en twee schuimblusvoertuigen betrokken.

Schadelijke stoffen gemeten bij brand

Er zijn schadelijke stoffen gemeten in de rook en bij de verbrande materialen. Nu de rook is afgenomen, komen volgens de veiligheidsregio mogelijk meer schadelijke stoffen vrij.

De burgemeester van Dongen, Marina Starmans, liet in een reactie weten dat de rook niet anders was dan bij andere branden. "Er is geen sprake van gevaarlijke stoffen in de roetneerslag." Het onderzoek richt zich nu op de oorzaak en de gevolgen van de brand.

Bedrijf zou meer grasmatten opslaan dan toegestaan

TUF Recycling kwam volgens Omroep Brabant in het verleden in opspraak doordat het meerdere wetten en milieuwetten overtrad. Het zou meer kunstgrasmatten opslaan dan toegestaan en er zouden illegaal matten naar het buitenland zijn vervoerd.

De gemeente had het bedrijf meerdere dwangsommen opgelegd omdat het zich niet aan afspraken hield. Donderdagavond zou volgens de agenda van de gemeenteraad over het bedrijf gepraat worden.

