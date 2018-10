Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag celstraffen van vier tot veertien jaar geëist tegen zeven verdachten van ram- en plofkraken. Volgens justitie hebben ze zich schuldig gemaakt aan negentien van deze misdrijven.

De mannen zou geopereerd hebben in groepen van drie. "In het begin, in 2015, begon het met het plegen van ram- en trekkraken", aldus het OM.

Een jaar later zou de groep zijn "overgestapt" naar plofkraken waarbij geldautomaten door gasexplosief werden opgeblazen. "In alle gevallen ging het om geldautomaten van de ING in filialen van de Albert Heijn."

Een van de verdachten zou een loods in Kerkdriel hebben gehad, waar volgens justitie de buit verborgen werd en waar gestolen auto's werden voorzien van valse kentekens en gereedschappen.

"Uit het onderzoek kwam ook een zekere rolverdeling naar voren. Verder bleek dat de mannen in codetaal spraken, veel contact hadden met elkaar en langdurig samenwerkten", meldt het OM.

DNA-sporen en glasdeeltjes aangetroffen

Het bewijs tegen de verdachten omvat onder meer achtergebleven DNA-sporen en glasdeeltjes, afkomstig van bepaalde kraken, die zijn aangetroffen op kledingstukken van de verdachten.

"Verder zijn er sporen van inkt op geld, kleding, schoenen en andere goederen van de verdachten. Die inkt komt vrij als een geldcassette met geweld wordt geopend; per cassette zit in de inkt een unieke marker van synthetisch DNA."

Ook maakt justitie gebruik van onder meer tapgesprekken, observaties van de gestolen auto's en de adressen waar de plofkraken gepleegd zijn die nog in de navigatiesystemen stonden.

OM wil ook dat criminele winst afgepakt wordt

Het OM eist dat de criminele winst, berekend op ruim 600.000 euro, wordt afgepakt. "Ook moeten de vorderingen van de benadeelde partijen (Albert Heijn, ING en een verzekeringsmaatschappij) worden toegewezen. De vordering van de ING Bank bedroeg in totaal ruim 770.000 euro."

De rechter doet op 20 december uitspraak.

