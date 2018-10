In de Limburgse plaats Ell is het donderdagmiddag 25 graden geworden. Daarmee is sprake van een late zomerse dag, iets wat volgens Weeronline sinds het begin van de metingen in 1901 slechts vier keer gebeurde. Ook de komende dagen houdt het zomerse weer aan.

Een zomerse dag na 10 oktober gebeurt volgens Weeronline gemiddeld eens in de 29 jaar. De laatste keer dat dat gebeurde was vorig jaar. Toen werd het op 16 oktober in Noord-Brabant en Limburg 25 graden.

In 1921 werd het op 18 oktober in Maastricht 27,2 graden en het record van de laatst gemeten zomerse dag staat op naam van 27 oktober 1937. Toen werd het 25,2 graden, ook in Maastricht. Volgens Weeronline is het op andere stations na 16 oktober nooit zomers warm geworden.

Vrijdag wordt het in de kustprovincies maximaal 22 graden en verder landinwaarts 24 graden. Ook dan kan de temperatuur in Limburg zomerse waarden bereiken.

Zaterdag kan het 27 graden worden

Zaterdag wordt het nog warmer. In Limburg en Noord-Brabant kan het dan maximaal 27 graden worden. Ook dan kunnen verschillende weerrecords gebroken worden.

Weerplaza meldt dat het weerbeeld vanaf zondag wisselvalliger wordt. Buien trekken dan over het land en verdrijven de warmte. In het oosten van het land kan het dan nog wel ruim 20 graden worden.

Vanaf maandag koelt het af en daalt de maximumtemperatuur naar zo'n 15 graden. Dat is normaal voor deze tijd van het jaar.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 12°C 11°C W 4 Zaterdag 11°C 4°C W 3 Zondag 8°C 2°C NO 5 Maandag 7°C 3°C NO 4 Dinsdag 8°C 4°C ZW 5

