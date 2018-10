De A6 is donderdagmiddag bij de Ketelbrug weer open in beide richtingen. Een technische storing zorgde ervoor dat de A6 in beide richtingen afgesloten was.

Volgens de ANWB gingen de slagbomen van de brug niet meer open.

Ook de A27 was bij de Merwedebrug in eerste instantie in beide richtingen afgesloten na een ongeval met vier vrachtwagens. Rond rond 16.30 uur meldde Rijkswaterstaat dat de weg in beide richtingen weer open was.

In de richting van Utrecht is nog wel één rijstrook dicht.

De ANWB meldde dat er sprake was van een lekkende vloeistof, maar volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is daar geen sprake van. "Er was het vermoeden dat er gevaarlijke stoffen lekten, maar dat is niet zo."

Wel vervoert een van de vrachtwagens een "gevaarlijke explosieve stof", maar omdat er geen sprake van lekkage is, bestaat er geen gevaar voor de omgeving.

Geen gewonden gevallen bij ongeluk

Bij het ongeluk op de A27 zijn geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat is bezig met het bergen van de vrachtwagens.

De ANWB adviseert automobilisten die uit de richting van Breda komen om te rijden via Den Bosch.

