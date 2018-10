In de gevangenis in Zaanstad worden donderdag doorzoekingen uitgevoerd nadat er beelden zijn opgedoken waarop te zien is dat gedetineerden drugs en telefoons hebben.

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan NU.nl na het publiceren van de beelden door De Telegraaf.

Op de video is te zien dat enkele gedetineerden harde muziek draaien en feesten. Volgens de krant zijn deze beelden met een telefoon met internetverbinding gemaakt en daarmee ook onder de gedetineerden verspreid. Op foto's die in handen zijn van De Telegraaf zijn daarnaast drugs en iPhones te zien.

Donderdag werd justitie met de recent gemaakte beelden geconfronteerd, omdat er "gevangenen op te zien zijn die nu nog steeds vastzitten". De gedetineerden die herkenbaar in beeld zijn krijgen volgens de woordvoerder "een gepaste straf".

De gevangenis in Zaanstad is in 2016 in gebruik genomen en geldt als een complex dat "voldoet aan alle eisen en normen van deze tijd". Er vindt intern onderzoek plaats naar hoe de drugs en de telefoons binnen de muren van de gevangenis konden komen.

