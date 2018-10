Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 22-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg een celstraf van drie jaar krijgt, waarvan één jaar voorwaardelijk, omdat hij agenten in Amersfoort aanviel en daarbij een vrouwelijke agent bijna wurgde.

De aanklager beschuldigt de man, Joeri B., van poging tot doodslag en zware mishandeling van de agent, en openlijke geweldpleging tegen haar en drie andere agenten. Hij sprak voor de rechtbank van Utrecht van "een explosie van geweld".

Een filmpje van de vechtpartij verscheen op internet en zorgde voor veel ophef. Ook filmde een agent met een bodycam. Alle beelden werden donderdag in de rechtszaal getoond. De bodycam viel door het geweld al snel uit, maar het geluid liep door.

De vechtpartij was op 10 maart in het centrum, waar het groepje rond de "opgewonden en dronken" B. tijdens het uitgaan voor overlast zorgde. De politie was op een melding afgekomen. Iets later sneuvelde verderop een ruit, waarna de politie de vriendin van B. daarover wilde aanspreken. Daarop begon B. vrijwel meteen te slaan, zo is op de beelden te zien.

OM vervolgt mogelijk ook andere betrokkenen

Ook is te zien dat zijn broertje de agenten aanvalt en B.'s vriendin bij het geweld betrokken raakt. Het OM heeft nog niet besloten of zij ook worden vervolgd. Drie anderen in het groepje bemoeiden zich niet met de vechtpartij.

B. zei tegen de rechters dat hij zich niet meer kan herinneren dat hij de agent in een wurggreep hield. Wel zei hij dat ze samen op de grond waren beland, dat hij zijn arm om haar heen had en dat hij klappen van de agenten ontweek.

De agent zei in haar slachtofferverklaring dat ze bijna niet kon ademen en doodsangsten uitstond. Ze heeft nog steeds veel fysieke en psychische klachten.

B.'s advocaat Bart Hartman vond dat het toegepaste geweld door de agenten en in de media erg overdreven werd voorgespiegeld en dat B. niet van plan was de agent iets ernstigs aan te doen. Ook trok hij in twijfel dat de hersenschudding en ander letsel bij de agent alleen door het handelen van B. was ontstaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!