De Leidse bioloog Roelant Jonker is woensdagnacht in zijn eigen tuin met behulp van pepperspray gearresteerd. Hij kroop op dat moment met een zaklamp door de struiken en was op zoek naar snuitkevers.

Jonker speurt naar eigen zeggen al jaren naar de insecten, omdat ze schade aanrichten aan planten.

Rond middernacht werd Jonker opgeschrikt door agenten die van hem wilden weten wat hij aan het doen was. "Ik legde uit dat ik snuitkevers aan het zoeken was, waarop de agenten vroegen of ik me kon legitimeren", zegt de bioloog tegen NU.nl.

Een woordvoerder van de politie ontkent dat Jonker uitleg gaf over wat hij op straat deed met een zaklamp. Daarna duurde het volgens de woordvoerder minutenlang voordat Jonker zich kon legitimeren.

"Hij probeerde herhaaldelijk zijn woning in te gaan en zich te onttrekken aan zijn aanhouding." Daarbij zou de bioloog ook een van de agenten geduwd hebben.

Daarop besloten de agenten pepperspray te gebruiken om Jonker onder controle te krijgen.

Donderdagavond weer op pad om kevers te zoeken

Jonker is niet te spreken over het optreden van de politie. "Ik ben gewoon een bioloog die helpt om het groen mooi te houden en dat ik vervolgens met grof geweld uit mijn eigen woning word getrokken, gaat wel een beetje ver", licht Jonker toe.

Hij heeft ook een boete gekregen, omdat hij zich niet kon legitimeren. Die boete gaat Jonker wel betalen, maar daarna zal hij er wel bezwaar tegen maken.

Jonker zegt dat hij er hoopt uit te komen met de politie. In de nacht van donderdag op vrijdag gaat hij zoals gewoonlijk weer op zoek naar snuitkevers. "De zaklamp ligt alweer aan de oplader en donderdagavond ga ik gewoon weer op pad."