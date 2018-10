De 26-jarige gitaarleraar Lars de R. is veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met voorwaarden voor het seksueel misbruiken van tien jongens, heeft de rechtbank in Alkmaar donderdag besloten.

De R. heeft het misbruik grotendeels toegegeven. Zijn jongste slachtoffer was vier jaar oud.

De incidenten hebben plaatsgevonden in de periode van 2009 tot 2017. De R. heeft tijdens een eerdere zitting in de zaak gezegd dat hij op het moment van zijn handelen niet doorhad dat hij verkeerd bezig was.

In opnamen van het misbruik, omschreven tijdens de zitting, zou te horen zijn hoe hij kinderen overhaalt om in te stemmen met de handelingen. Dit deed De R. onder meer door hen geld aan te bieden.

Het OM had zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank volgde het advies van de deskundigen die De R. hebben onderzocht en concludeerden dat tbs met (strenge) voorwaarden voldoende waarborg biedt om de maatschappij te beschermen.

Volgens de bevindingen van een psycholoog en een psychiater lijdt de man onder meer aan een pedofiele stoornis, narcistische trekken en een beperkt empathisch vermogen. "Daardoor kon hij zijn gedrag niet stoppen en zocht hij geen hulp", schetst de rechtbank in het vonnis.

Jongens keken naar hem op

De R. zou misbruik hebben gemaakt van het vertrouwen van de slachtoffers, die tegen hem opkeken. De gitaarleraar is bekend van deelname aan een talentenjacht op televisie.

"Ze vonden het interessant dat hij tijd voor hen vrijmaakte", aldus de officier van justitie tijdens een eerdere zitting van de rechtszaak.

Sébas Diekstra, advocaat van de slachtoffers, vindt dat de straf onvoldoende recht doet aan "de aard en de ernst van het gepleegde misbruik".

Misbruik vond deels plaats in India

Het misbruik zou deels hebben plaatsgevonden In India, waar De R. meerdere keren naartoe is gereisd. Het OM stelde dat hij bewust en berekenend misbruik heeft gemaakt van de naïviteit en de sociaal zwakke positie van kinderen in het land.

De R. misbruikte de Nederlandse slachtoffers veelal als hij gitaarles gaf en als activiteitenbegeleider in een Amsterdamse speeltuin. Ondanks dat de jongens vaak lieten blijken dat ze niet wilden, zette hij toch door.

Het OM probeert nog altijd de computerbestanden van De R. te kraken, omdat ze willen weten of er nog andere slachtoffers zijn. De R. zegt dat hij de wachtwoorden van de versleutelde bestanden niet meer heeft.

De gitaarleraar wordt ook in België vervolgd, omdat hij in "een Belgisch onderzoek naar een in Europees verband opererend kinderpornonetwerk als verdachte is aangemerkt".

