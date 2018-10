Een 23-jarige jeugdleider van een scoutingkamp uit het Zeeuwse Goes is donderdag door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken van het brandmerken van drie kinderen tijdens een zomerkamp in België vorig jaar.

Volgens de rechtbank was er geen vooropgezet plan om de kinderen te brandmerken. Wel wordt gesteld dat de man schuld heeft aan het ontstaan van het letsel.

Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) echter niet ten laste gelegd, waardoor de man hier niet voor kan worden veroordeeld.

"Het zogenoemde brandmerken met een inktstempel hoorde bij een inwijdingsritueel voor kinderen die zeeverkenner willen worden", aldus de rechtbank. De kinderen hadden de opdracht gekregen om te schreeuwen alsof het pijn deed.

De B. heeft gezegd dat hij voorafgaand aan het stempelen heeft gecontroleerd of de stempel niet te warm was en dat het om een ongeluk ging. De rechtbank oordeelt echter dat hij "onvoorzichtig" is geweest.

Justitie had zeven maanden cel geëist

De B. werd door justitie vervolgd voor het brandmerken van de kinderen met een door hem meegenomen brandijzer. Dit werd ten laste gelegd als mishandeling met voorbedachten rade. Het OM had zeven maanden cel geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Het incident gebeurde in augustus vorig jaar tijdens het zomerkamp voor kinderen van elf tot vijftien jaar. De ouders van de kinderen hadden aangifte gedaan.

Advocaat tevreden over uitspraak

Advocaat Dick Olie van de verdachte scoutleider reageerde tevreden op de uitspraak. "Hij heeft nooit de bedoeling gehad om brandwonden te veroorzaken. Het was gewoon een stomme fout en dat heeft de rechtbank goed gezien", reageerde hij.

Het OM noemt het oordeel van de rechter "onbegrijpelijk" en meent dat er wel degelijk opzet in het spel was. "Wij zijn het principieel oneens met deze uitspraak", aldus een woordvoerder. Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak

Scouting Nederland noemde het incident eerder "verschrikkelijk". De B. is gelijk op non-actief gesteld toen het incident bekend werd. Hij mag niet meer terugkeren naar de scoutinggroep. "Alle vertrouwen in zijn capaciteit als leidinggevende ontbreekt", zegt Scouting Nederland tegen NU.nl.

