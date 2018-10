Het is donderdag weer een prima nazomerdag. De dag begint in het zuiden bewolkt en lokaal kan er een spatje regen vallen. Verder is het vrij zonnig en wordt het 20 tot 24 graden.

In de middag breekt ook de zon in het zuiden door. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het zuidoosten.

Vrijdag blijft het ook warm met temperaturen tussen de 21 en 23 graden. Er komen veel perioden met zon voor, maar in de ochtend valt mogelijk nog een enkele bui.

De donderdag en vrijdag zijn voorproefjes van het weer op zaterdag. Het is dan zonovergoten en in de middag loopt de temperatuur op tot 26 graden. Vanaf zondag keldert de temperatuur en is er meer kans op regen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 23°C 13°C Z 4 Zaterdag 25°C 15°C Z 3 Zondag 20°C 15°C Z 4 Maandag 17°C 11°C W 3 Dinsdag 16°C 8°C Z 5

