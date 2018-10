Opnieuw is een kleine vrachtwagen met vermoedelijk drugsafval aan boord gevonden. Ditmaal in het Gelderse Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. De Reijersstraat, waar de bus geparkeerd staat, is afgezet.

De politie kreeg een melding binnen over de wagen, die al een poosje in de straat stond. Bij controle bleken er zo'n 25 vaten in het voertuig te staan.

Na onderzoek zegt de politie dat het vermoedelijk om drugsafval gaat. Omwonenden lopen volgens de politie geen gevaar.

Woensdag trof de politie ook een opslag aan waar grondstoffen lagen waarmee drugs kan worden gemaakt. De stoffen zijn afgevoerd en de politie doet verder onderzoek.

Dinsdagavond laat bleek in de Nijmeegse wijk Weezenhof ook al een kleine truck met vaten drugsafval te staan. De vrachtwagen liet over een lengte van 9 kilometer een spoor van giftig zuur met oplosmiddelen achter.

In het weekend werden in Eindhoven twee bestelbussen geladen met drugsafval gevonden. De bussen waren in dezelfde buurt geparkeerd. Omdat een van de bussen in brand stond, moesten nabijgelegen appartementen worden ontruimd.

Minister noemt dumpen drugsafval schandalig en gevaarlijk

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemde het dumpen van drugsafval in woonwijken woensdag "schandalig, maar ook gevaarlijk". Hij zegt meer geld en mankracht toe om het probleem aan te pakken.

"We zetten er enorm op in, met opsporing, met politie. En we gaan er nog meer geld aan besteden, want dit moet uit de wereld", zei de minister.

Volgens hem worden misdaadorganisaties steeds brutaler. "Je ziet dat ze steeds minder voor bepaalde dingen terugdeinzen en gewoon de rotzooi op straat zetten en in brand steken, met allerlei explosiegevaar."

De minister vraagt ook aan burgers om oplettendheid te zijn. "Het zou goed zijn dat als ze iets signaleren, ze ons ook weten te vinden en de politie erbij durven te halen."