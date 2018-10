De douane heeft in Vlissingen in totaal 800 kilo cocaïne aangetroffen in een lading bananen. De drugs werden gevonden in de haven en een bedrijf in de Zeeuwse plaats.

De helft van de drugs werd maandag aangetroffen in de haven van Vlissingen. Bij een controle door de douane van een aantal pallets bij een bedrijf in Vlissingen, werd woensdag de andere 400 kilo cocaïne gevonden.

Volgens de politie waren de bananen afkomstig van één schip dat uit Zuid-Amerika kwam. De herkomst wordt nog onderzocht. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.

