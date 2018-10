Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de 27-jarige Roy de B. uit Den Haag vervolgen wegens betrokkenheid bij de dood van de zeventienjarige Orlando. Uit onderzoek blijkt dat B. de Rotterdammer in het water zag liggen, maar geen hulp heeft verleend.

Orlando kwam zondag 18 februari na een afspraak via de datingapp Grindr in Den Haag niet meer thuis. Ruim een week later werd zijn lichaam gevonden in het water in de wijk Ypenburg.

De 27-jarige man werd eerder dit jaar al aangehouden, maar werd enkele dagen later weer in vrijheid gesteld. De politie had "onvoldoende gronden" om hem langer vast te houden. Hij bleef wel verdachte in de zaak.

Uit onderzoek blijkt dat de verdachte Orlando in de nacht van 18 op 19 februari in het water heeft zien liggen, maar geen hulp heeft aangeboden of alarm heeft geslagen, meldt het OM.

Voorlopige tenlastelegging opgesteld

Er is een voorlopige tenlastelegging opgesteld. De Hagenaar wordt mogelijk vervolgd voor mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en het nalaten van hulp te verlenen.

Het onderzoek aan het lichaam van de zeventienjarige Rotterdammer heeft geen doodsoorzaak opgeleverd. Naar de zaak en betrokkenheid van de verdachte wordt nog aanvullend onderzoek verricht. B. zal na dit onderzoek worden gedagvaard.

"De nabestaanden vinden het ook niets minder dan terecht dat Roy B. wordt vervolgd", laat advocaat Sébas Diekstra namens de familie van Orlando weten. "Hij heeft in ieder geval geen hulp geboden terwijl hij wist dat Orlando aan het verdrinken was. Dat alleen al is onvergeeflijk."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!