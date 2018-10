De provincie Gelderland wil dat op Lelystad Airport pas plaats is voor commerciële vluchten als er niet meer laag over land wordt gevlogen. Dat aangescherpte standpunt neemt de provincie sinds woensdag in omdat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur maar geen garanties wil geven over het verdwijnen van de overlast door laagvliegen.

Gelderland is de onduidelijkheid helemaal beu, aldus de provincie.

Naar de mening van Gedeputeerde Staten lijkt de minister weer te schuiven met de datum waarop de herziening van het luchtruim klaar moet zijn. Pas na die herziening is laagvliegen niet meer nodig.

Nu een einddatum voor de overlast uit zicht is verdwenen, kan het regionale vliegveld niet in gebruik worden genomen worden voor vakantievluchten, vindt Gelderland.

Lelystad Airport moet vanaf 2020 het vakantievliegverkeer overnemen van het overbelaste Schiphol. In eerste instantie gaat dat jaarlijks om 10.000 vluchten, maar op termijn moeten dat er 45.000 worden.

Vliegverkeer Lelystad Airport gedwongen om lager te vliegen

De vliegtuigen die vanaf Lelystad Airport vertrekken zijn gedwongen om tientallen kilometers relatief laag te vliegen, omdat ze anders het vertrekkende en naderende vliegverkeer van Schiphol in de weg zitten. Daardoor blijven de vluchten vanaf Lelystad Airport rond de 1.800 meter hoogte vliegen.

Pas als de herindeling van het luchtruim af is mag het vliegverkeer van Lelystad Airport van het ministerie hoger vliegen.

Inwoners van de provincie Flevoland en omliggende provincies protesteren fel tegen het laagvliegen vanaf Lelystad Airport.

Gelderland kreeg geen garantie dat na 2023 laag vliegen niet meer nodig is

Er was afgesproken dat dat lager vliegen na 2023 niet meer nodig zou zijn. Gelderland wilde dat heel zeker weten, maar kreeg een brief van Van Nieuwenhuizen waarin "elke garantie ontbreekt."

De minister lijkt zelfs te schuiven met de datum waarop de herziening van het luchtruim klaar is, stelt verantwoordelijk gedeputeerde Josan Meijers. "We zijn erg teleurgesteld."

"Gelderland heeft lang meegewerkt met de minister. Dat heeft een deel van de Gelderse bevolking ons niet in dank afgenomen. Nu is het tijd voor een andere manier", aldus Meijers.

Een woordvoerder van de provincie laat aan NU.nl weten dat Gelderland altijd een "serieuze gesprekspartner" is geweest als het gaat om Lelystad Airport. "We zijn niet de minste provincie, dus we gaan ervan uit dat we dat nu ook blijven", aldus de woordvoerder.

Meerdere provincies willen betrokken blijven bij herziening luchtruim

Samen met Overijssel, Drenthe, Friesland en Utrecht is een brief aan de minister gestuurd dat de provincies betrokken willen blijven bij de herziening van het luchtruim.

Inwoners van de provincie Flevoland en omliggende provincies protesteren fel tegen het laagvliegen vanaf Lelystad Airport.