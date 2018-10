Een 26-jarige man uit Amsterdam is woensdagochtend aangehouden, omdat hij wordt verdacht van drie beschietingen van coffeeshops op 16 september in Delft, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Op die dag werd drie keer geprobeerd een coffeeshop te beschieten. De laatste van die pogingen was succesvol. Er werden meerdere kogels afgevuurd op de gevel van het pand aan de Breestraat.

De eerste keer dat de verdachte de coffeeshop aan de Breestraat wilde beschieten, leek het erop dat het wapen weigerde. Ook tijdens de tweede beschieting in de Peperstraat was dat het geval.

Volgens het OM zit de verdachte in beperkingen. Naar verwachting wordt de man vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Een woordvoerder van het OM zegt tegen NU.nl dat onderzocht wordt of de aangehouden verdachte verband houdt met de zaak van maandag waarbij de agent op de twee verdachten in de Breestraat schoot.

Meerdere beschietingen in Delft

In het centrum van Delft zijn de laatste maanden vaker beschietingen geweest. Naast de beschietingen op 16 september, werden in juni twee panden in het centrum van Delft met een automatisch wapen beschoten.

Maandagochtend trof een agent twee personen aan in de Breestraat die een voorwerp bij zich hadden dat op een vuurwapen leek. Toen de agent de mannen wilde aanhouden, sloegen ze op de vlucht.

Daarop loste de agent meerdere schoten. Het is onduidelijk of de verdachten zijn geraakt.

Politietoezicht in centrum Delft verscherpt

Later op maandag werd een achttienjarige man met een schotwond voor het ziekenhuis in Zoetermeer achtergelaten. De Zoetermeerder overleed in het ziekenhuis. Het OM onderzoekt of de overleden man ook de persoon is op wie de politieagent had geschoten.

Naar aanleiding van de incidenten in Delft is het politietoezicht in het centrum van de stad verder verscherpt. Op meerdere plaatsen zullen permanent politieauto's met agenten staan.

