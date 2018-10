De 25-jarige man die begin deze maand werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in een buurthuis op Wittenburg, zit niet meer vast voor deze zaak.

De man blijft nog wel verdachte in de zaak, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van Het Parool.

Bij het incident in januari kwam een zeventienjarige onschuldige stagiair om het leven. Een andere stagiair, een twintigjarige vrouw, raakte door de kogels gewond.

De 25-jarige verdachte zit nog vast in een andere zaak. Hij zou aan het Maarsenhof in Amsterdam op een persoon geschoten hebben. Het 42-jarige slachtoffer overleefde deze schietpartij ondanks meerdere schotwonden. Dit incident gebeurde een week voor de schietpartij in het buurthuis.

De politie dacht al snel dat het vermoedelijke doelwit in het buurthuis Gianni L. was, een bekende van politie en justitie. Hij was eind 2017 ook al slachtoffer van een schietpartij. L. kreeg een gebiedsverbod opgelegd.