Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemt het dumpen van drugsafval in woonwijken, zoals recent gebeurde in Nijmegen en Eindhoven, "schandalig, maar ook gevaarlijk". Hij zegt meer geld en mankracht toe om deze praktijken aan te pakken.

"We zetten er enorm op in, met opsporing, met politie. En we gaan er nog meer geld aan besteden, want dit moet uit de wereld", aldus de bewindsman.

Grapperhaus constateert dat misdaadorganisaties steeds brutaler worden. "Je ziet dat ze steeds minder voor bepaalde dingen terugdeinzen en gewoon de rotzooi op straat zetten en in brand steken, met allerlei explosiegevaar."

De bewindsman ziet een toename van dit soort illegale dumpingen. Het gaat om afval van synthetische drugs, zoals xtc en amfetamine. Grapperhaus zegt dat criminelen hiervoor stromannen inhuren. "Ze huren mensen in om dit soort klussen voor ze op te knappen. Mensen die vaak helemaal geen benul hebben van hoe en wat."

De minister belooft de criminelen harder aan te pakken. Ook vraagt hij oplettendheid van mensen. "Het zou goed zijn dat als ze iets signaleren, ze ons ook weten te vinden en de politie erbij durven te halen."

Grapperhaus gaat bekijken of door illegale dumpingen gedupeerde burgers beter gecompenseerd kunnen worden.

9 kilometer lang drugsspoor in Nijmegen opgeruimd

Woensdagochtend werd een 9 kilometer lang spoor van chemicaliën aangetroffen in een woonwijk in Nijmege. De chemicaliën waren uit een busje gelekt. De vloeistof bestond volgens de gemeente Heumen uit een mengsel van zuur en oplosmiddelen. Bij aanraking kan de vloeistof brandwonden veroorzaken, maar inademing is niet schadelijk. Een aantal straten werd afgesloten.

Het afgesloten gebied is inmiddels weer schoon en toegankelijk voor verkeer. De brandweer heeft veel moeite gehad met het verwijderen van de sporen op de weg.

In de omgeving van de wijk Weezenhof (waar het busje was geparkeerd) en natuurgebied de Hatertse en Overasseltse Vennen hangt nog een vreemde geur die door de chemicaliën is verspreid.

Burgemeester ziet toename in dumpingen

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is ontstemd over de dumping. "Het is niet te tolereren dat er boeven zijn die heel veel geld verdienen aan de productie van drugs. En die vervolgens de gezondheid van mens en dier in gevaar brengen door hun giftige afval te dumpen. We moeten dat soort mensen keihard aanpakken", zei hij woensdag.

Net als in Noord-Brabant neemt het aantal gevallen dat drugsafval wordt gedumpt in Gelderland-Zuid de laatste jaren snel toe.

"In die zin ben ik niet verbaasd over het vinden van zo'n busje vol chemicaliën. Dit voorval staat niet op zichzelf. Ditmaal zijn de kosten echter wel enorm, omdat het busje over een lengte van negen kilometer troep heeft gelekt. Of dat bewust is gebeurd of per ongeluk weten we nog niet, maar zeker is dat het opruimen heel veel geld gaat kosten", stelt Bruls.