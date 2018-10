Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, geëist tegen een man van negentien. Hij zou op achttienjarige leeftijd een twaalfjarig meisje hebben onttrokken aan het ouderlijk gezag, om vervolgens ontucht met haar te plegen.

Het OM neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij een jong meisje in deze kwetsbare positie heeft gebracht en daarbij "alleen oog had voor zijn eigen seksuele behoeftes en niet voor haar jeugdige gevoelens en lichamelijke integriteit".

De verdachte had het meisje opgehaald om de trein te nemen naar de verlaten woning van zijn broer in Den Haag. Hij had haar beloofd in het weekend buiten leuke dingen met haar te doen, maar in werkelijkheid kwam het slachtoffer geen moment buiten het huis. De verdachte hield haar daar verborgen en drong aan op seks.

Hij wist dat het meisje niet ouder was dan dertien. Ze had zichzelf in eerdere gesprekken op Instagram en Whatsapp voorgedaan als een dertienjarig meisje.

Een tip van klasgenoot betekende doorbraak

De pleegouders van het meisje trokken op de avond van haar verdwijning op 31 oktober aan de bel toen ze niet thuis was gekomen van school. Haar telefoon stond uit en niemand wist te vertellen waar ze verbleef. Via een Burgernet-melding en via sociale media gedeelde berichten haalde de vermissing de publiciteit.

Een tip van een klasgenoot betekende een doorbraak in de zoektocht naar het meisje. Zij had het twaalfjarige slachtoffer met een man bij een bushalte gezien.

Via camerabeelden en met technische hulpmiddelen, werd achterhaald dat ze bij de achttienjarige man was. Na ruim een dag wist de politie het duo midden in de nacht op te sporen.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.