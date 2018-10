Benaouf A. heeft woensdag gezegd dat hij onlangs onder druk is gezet om anders te gaan verklaren in de zaak die draait om de liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt op 29 december 2012. Hij was zelf doelwit en blijft erbij dat hij Anouar B. heeft gezien tijdens de moordpoging.

Benaouf A. trad dinsdag op als getuige in het hoger beroep tegen de twee verdachten van de schietpartij in de Staatsliedenbuurt.

Benaouf A. wist wonderwel te ontkomen door weg te rennen en tussen twee woonboten in het water te springen. Zijn vrienden Youssef L. (28) en Saïd El Yazidi (21) kwamen wel om het leven.

"Er is mij de laatste maanden duidelijk gemaakt dat er belastende informatie over mij zou worden verspreid als ik niet anders zou gaan verklaren", vertelde Benaouf A. fel. "Maar ik buig voor niemand. Ik ben niet onder de indruk van ze en ga voor niemand achteruit. Ik doe het voor de familie van die jongens." Hij doelde daarmee op Youssef L. en El Yazidi.

Adil A. (30) en Anouar B. (38) werden in mei 2015 veroordeeld tot levenslang voor de dubbele liquidatie en de moordpoging op Benaouf A. en twee motoragenten. De agenten werden vanuit de vluchtauto onder vuur genomen en konden zichzelf redden door zich van hun motoren te laten vallen.

Hamza B., die naar Marokko was gevlucht, werd daar veroordeeld tot twintig jaar voor zijn betrokkenheid.

Advocaat Anouar B. houdt getuige reconstructie voor

De advocaat van Anouar B., Inez Weski, hield Benaouf A. voor dat uit een reconstructie van de schietpartij door het gerechtshof blijkt dat als de auto een bepaalde snelheid had, er alleen contouren van gezichten te zien zouden geweest.

"Wat u vergeet, is dat de auto ook tot stilstand is gekomen", benadrukte Benaouf A. "Ze wilden uitstappen, maar dat lukte niet door de deurvergrendeling. Toen kon ik in de auto kijken en ben ik weggerend. Maar hij (wijzend naar Anouar B. red) zat er zeker in."

Adil A. heeft hij niet gezien. "Zijn naam werd meerdere malen genoemd als betrokkene."

Zitting kort onderbroken door ruzie

Bij het verhoor op woensdag liepen de emoties hoog op. Het was duidelijk zichtbaar dat Anouar B. de getuige Benaouf A. dingen toefluisterde. Het eerdere getuigenverhoor liep ook al uit de hand met opmerkingen over en weer.

In de pauze zouden er daarnaast de nodige bedreigingen zijn geuit waar proces verbaal van is opgemaakt door de officier van justitie. Na de onderbreking brak er ruzie uit tussen Anouar B. en Benaouf A. waardoor de zitting kort werd onderbroken. Anouar B. mocht van het hof niet meer terugkeren.

Schietpartij onderdeel van conflict in Amsterdamse onderwereld

De liquidaties in de Staatsliedenbuurt gingen gepaard met veel vuurwapengeweld en waren onderdeel van een groot conflict in de Amsterdamse onderwereld, dat al vele levens heeft gekost.

De moord op crimineel Najeb Bouhbouh in Antwerpen in oktober 2012 wordt gezien als katalysator van al dit geweld. Benaouf A. wordt verantwoordelijk gehouden voor het aansturen van deze moord en dat is waarschijnlijk de reden dat hij zelf twee maanden later doelwit was.

Bouhbouh was bevriend met crimineel kopstuk Gwenette Martha, die op zijn beurt wordt gezien als de opdrachtgever van de schietpartij in de Staatsliedenbuurt. Martha werd zelf in mei 2014 doodgeschoten.

Ontsnappingspoging met helikopter

Een groep met voornamelijk uit Amsterdam afkomstige mannen probeerde Benaouf A. vorig jaar met een helikopter te bevrijden uit de gevangenis in Roermond, waar hij vastzat voor de moord op Bouhbouh. Dit kon verijdeld worden door de politie.

Benaouf A. is in die zaak officieel aangemerkt als verdachte, maar wordt vooralsnog niet vervolgd. Inmiddels zit hij vast in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (EBI).

Op 31 oktober is er nog een regiezitting. De inhoudelijke behandeling vindt plaats in december.