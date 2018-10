De persoon die maandag met een schotwond het ziekenhuis van Zoetermeer werd binnengebracht is een man van achttien jaar uit Zoetermeer, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Volgens het OM is de man aan de gevolgen van de schotwond overleden.

Het OM onderzoekt nog of de dood van de man te maken heeft met het incident van maandagochtend in Delft. Daar trof een agent iets na 5.00 uur twee personen op een scooter aan die een voorwerp op een coffeeshop in de Breestraat richtten. Dat voorwerp leek op een vuurwapen.

De agent wilde de mannen aanhouden, maar die gingen er vandoor. Daarop loste de agent schoten, maar volgens het OM is het niet duidelijk of de mannen geraakt zijn. Een zoektocht, met onder meer een helikopter, leverde niks op.

Politietoezicht in centrum Delft verscherpt

In de Breestraat in Delft zijn dit jaar al meerdere schietincidenten geweest. In september werd coffeeshop The Game beschoten. In juni werd een coffeeshop met een automatisch wapen beschoten. Een paar weken ervoor was er een schietincident in de Peperstraat.

Het OM meldt dat naar aanleiding van de incidenten het politietoezicht in het centrum van Delft "verder is verscherpt". Op meerdere plekken zullen er permanent politieauto's met agenten erin staan.

