Jos de G. krijgt twaalf jaar cel voor het verkrachten en doden van de vijftienjarige Nicole van den Hurk in 1995, zo heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdag besloten.

Hof ziet, in tegenstelling tot de rechtbank, geen aanwijzingen voor een mogelijke onbekende dader.

Ombrengen van vijftienjarige "met heel leven voor zich" wordt De G. door hof zeer aangerekend.

In de uitspraak wordt onder meer gesteld dat de bewijzen niet op een andere dader wijzen. De 51-jarige De G. was zelf niet bij de uitspraak van het hof aanwezig.

Het wordt De G. aangerekend dat hij "een jong meisje met een heel leven voor zich heeft gedwongen tot seks en daarna heeft gedood". Volgens het hof heeft De G. de tiener met geweld om het leven gebracht en haar lichaam daarna verborgen om ontdekking te voorkomen. Er wordt hem geen tbs opgelegd, omdat hij deze maatregel eerder opgelegd heeft gekregen en hij deze tbs nog niet heeft afgerond. Ook valt nu niet meer te zeggen of de problematiek waarmee De G. kampte, onder meer een persoonlijkheidsstoornis, van invloed is geweest op de gebeurtenissen in 1995.

Tegen NU.nl zegt Job Knoester, de advocaat van De G., dat de kans groot is dat in cassatie wordt gegaan tegen het vonnis van het hof. "We moeten het vonnis nog uitgebreid bestuderen, maar we hebben al een aantal zwakke plekken kunnen horen", zegt hij. Ook zegt Knoester dat hij het in cassatie gaan nog met De G. moet bespreken.

De rechtbank legde hem in de eerste aanleg vijf jaar cel op voor de verkrachting van de tiener, omdat de rechters doodslag niet bewezen vonden. Zowel de verdediging als justitie ging daarna in hoger beroep. De nabestaanden van Van den Hurk waren hoorbaar emotioneel bij de uitspraak.

De tiener verdween tijdens een fietstocht van haar oma's huis naar een bijbaan in een Eindhovense supermarkt. Haar fiets werd al snel in een sloot aangetroffen. De politie tastte weken in het duister, tot haar lichaam ruim een maand later in de bossen tussen Mierlo en Lierop gevonden werd. Het stoffelijk overschot van Van den Hurk lag verborgen onder coniferentakken.

Pas in 2011 volgde een doorbraak

Meerdere verdachten zijn in de daaropvolgende jaren aangehouden, onder wie de stiefvader en broer van het meisje. Dat leidde wegens gebrek aan bewijs in geen van de gevallen tot een vervolging. Pas in 2011 volgde een doorbraak, toen het lichaam van Van den Hurk werd opgegraven voor onderzoek.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht DNA-sporen, wat in 2014 leidde tot de aanhouding van De G. in 2014. Er werden spermasporen en een schaamhaar van de man op het lichaam van het meisje gevonden.

De G. eerder veroordeeld voor seksueel misbruik

De G. maakte zich in 2000 schuldig aan de brute verkrachting van een twintigjarige vrouw, waarvoor hij ook al veroordeeld is. Hij sleurde het slachtoffer van haar fiets en nam haar mee naar een afgelegen gebied.

Daarnaast werd De G. eerder tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld nadat hij zijn ex-vriendin twee keer seksueel had misbruikt in haar eigen huis.

De G. heeft de verkrachting en het doden van Van den Hurk vanaf het begin ontkend. Hij zou zich haar niet kunnen herinneren. Als hij al seks met haar heeft gehad, dan was het volgens hem van beide kanten vrijwillig. Dat noemt het hof niet aannemelijk.

Onbekend DNA-spoor op lichaam aangetroffen

De rechtbank oordeelde twee jaar geleden dat de feiten "voor wat betreft de doodslag in sterke mate richting de verdachte wijzen". Mogelijk zou hij na de verkrachting hebben willen voorkomen dat Van den Hurk naar de politie zou stappen.

Volgens de rechtbank kon echter niet worden uitgesloten dat iemand anders verantwoordelijk was voor de dood van de tiener, mede omdat ook DNA van een onbekende persoon op haar lichaam aangetroffen is. Het hof ziet echter geen bewijskracht in dit onbekende DNA-spoor.

