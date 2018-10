Dinsdag zal voornamelijk zonnig verlopen. Het is wel een aantal graden warmer dan op maandag. In de middag kan het 17 tot 21 graden worden. Er staat verder een zwakke wind.

Na brede opklaringen in de nacht, kunnen in de vroege ochtend plaatselijk mistbanken ontstaan. Die verdwijnen echter snel na zonsopkomst.

Het wordt vervolgens een stralende dag met veel zon en wolkensluiers die overtrekken. De temperatuur stijgt van zo'n 4 tot 9 graden in de ochtend naar 18 tot 22 graden in de middag. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak of matig.

In de nacht naar woensdag is er nauwelijks bewolking en ontstaan wederom mistbanken. Het blijft droog, met minimumtemperaturen tussen de 5 en 11 graden.

Woensdag is het zonovergoten. De temperatuur stijgt nog wat verder en 's middags is het rond 20 graden aan de kust en 24 graden in het oosten en zuidoosten. Lokaal kan het met 25 graden zelfs zomers worden in Limburg.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 23°C 6°C ZO 3 Donderdag 22°C 11°C ZO 3 Vrijdag 21°C 14°C Z 4 Zaterdag 24°C 15°C ZO 4 Zondag 21°C 12°C Z 3

Bekijk hier het actuele weerbericht