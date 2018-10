De 34 Friezen die deze week terechtstaan voor de blokkade van de A7 op de dag van de sinterklaasintocht, staan over het algemeen nog steeds achter hun actie.

Een voor een lieten ze de rechtbank in Leeuwarden weten nog altijd trots te zijn op het feit dat ze zo wisten te voorkomen dat actievoerders van Kick Out Zwarte Piet Dokkum bereikten, waar Sinterklaas voet aan land zou zetten.

De 34 Friezen worden ervan verdacht dat ze drie bussen met anti-Piet-activisten hebben stilgezet op de snelweg, waardoor ze het verkeer in gevaar hebben gebracht en een demonstratie hebben gehinderd.

Ze zeggen voorstander te zijn van de vrijheid van demonstreren, maar dat de burgemeester van Dokkum deze demonstratie tijdens de intocht had moeten verbieden.

"Ik had beter moeten weten. Ik zit namelijk voor mijn werk de hele dag op de weg'', vertelde een van de verdachten aan de rechtbank in Leeuwarden. "Ik heb er spijt van. Maar wat we voor ogen hadden, is gelukt."

Rechter: 'Veel mensen zijn gedupeerd, niet alleen de activisten'

De rechter hield de verdachten voor dat ze veel mensen hadden gedupeerd, niet alleen de activisten. In een van de bussen zou iemand een hersenschudding hebben opgelopen door de noodstop die de chauffeur moest maken toen voor hem plotseling hard werd geremd.

Ook in de file achter de blokkade kwamen mensen in problemen. "Een man moest met zijn vader naar het ziekenhuis, een familie was onderweg naar een crematie." Meerdere verdachten beaamden tijdens de zitting op maandag wel dat hun actie gevaarlijk was en dat het voor sommige mensen "niet leuk" was.

Een van de verdachten ook verdacht van opruiing

De zaak gaat dinsdag verder met opnieuw verdachtenverhoren in groepjes van drie. Donderdag wordt de vrouw gehoord die als enige ook wordt verdacht van opruiing, omdat ze via Facebook tot de blokkade had opgeroepen. Dan worden ook de benadeelde partijen gehoord.

De verwachting is dat anti-Piet-activisten die dag aangrijpen om te demonstreren. Vrijdag formuleert de officier van justitie de strafeis.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!