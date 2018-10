Een tankwagen is maandagochtend in de Flevose plaats Nagele gekanteld. Daarbij zijn vele honderden liters benzine en diesel weggelekt.

Een woordvoerder van de brandweer bevestigt een bericht hierover van Omroep Flevoland.

De brandweer is ter plekke om in de gaten te houden of er sprake van explosiegevaar is. Vooralsnog is de situatie stabiel, aldus de zegsman.

Volgens Omroep Flevoland reed de truck tegen een boom op de Schokkerringweg en kantelde het voertuig vervolgens.

De weg blijft waarschijnlijk de hele dag afgesloten. Het wegdek moet schoongemaakt worden.