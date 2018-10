Bij werkzaamheden in Vlaardingen is de oudste wan van Nederland ontdekt. De platte mand, die gebruikt werd om het kaf van het koren te scheiden, komt uit het jaar 300 voor Christus.

De wan werd gevonden in het tracé van de Blankenburgverbinding, meldt Museum Vlaardingen maandag. Daar wordt gewerkt aan een nieuwe snelweg. Wanneer de mand precies werd gevonden, is niet bekendgemaakt.

De wan is aangetroffen in een gebied waar in de ijzertijd mensen op het veen woonden. "Tot voor kort dacht men dat het veen te nat was voor akkerbouw en dat de boeren toen alleen konden leven van de veeteelt", aldus het museum op Facebook. "De vondst van de wan toont aan dat deze boeren ook graan hebben verbouwd."

Met de mand werden graankorrels in de lucht gegooid en vervolgens weer opgevangen. Tijdens het opgooien werd het kaf door de wind weggeblazen.

Wan goed bewaard gebleven door kleilaag

De wan is ooit op de bodem van een kreek beland en vervolgens onder een dikke laag klei terechtgekomen. Hierdoor is de mand goed bewaard gebleven, aldus het Museum Vlaardingen. In de buurt van de wan is ook een boerderij uit de ijzertijd aangetroffen.

In Vlaardingen zijn in het veen eerder nederzettingen uit dezelfde periode gevonden. Het museum in de Zuid-Hollandse plaats stelt dat het veen met een bewoningsdichtheid van 25 tot 35 mensen per vierkante kilometer een van de dichtstbevolkte plekken van Nederland was.

