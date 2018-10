Een persoon die maandagochtend met een schotwond naar een ziekenhuis in Zoetermeer is gebracht, is overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Een woordvoerder van het OM zegt tegen NU.nl dat onderzocht wordt of de overleden persoon de verdachte man is die maandagochtend in de Breestraat in Delft met een wapen werd aangetroffen.

Agenten rukten maandag rond 5.00 uur uit na meldingen dat een persoon met een wapen in de Breestraat in Delft stond. Toen de politie de persoon wilde aanhouden, sloeg de verdachte op de vlucht.

Ondanks de schoten van de agenten, wist de verdachte te ontkomen. De straat werd volledig afgesloten voor onderzoek.

Dit jaar al meerdere geweldsincidenten in Delft

Dit jaar hebben in de Breestraat in Delft al meerdere geweldsincidenten plaatsgevonden. Zo werd coffeeshop The Game in september beschoten. Of de verdachte voor deze coffeeshop stond, kon de politie nog niet bevestigen.

De uitbater van de coffeeshop heeft in overleg met de burgemeester besloten om zijn zaak een paar dagen te sluiten. "Ik kan me de grote zorg van de bewoners van de Breestraat goed voorstellen. Ze zijn, net als ik, opnieuw geschrokken. Deze incidenten horen niet bij Delft", zegt burgemeester Van Bijsterveldt:

In de loop van de week organiseert de gemeente een besloten bijeenkomst voor de buurtbewoners, waar zij hun verhaal kwijt kunnen en vragen kunnen stellen.

